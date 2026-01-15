Foggia ucciso nipote del boss Moretti

A Foggia, in via Sant'Antonio, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del noto boss Rocco Moretti. L’uomo è stato colpito da diversi proiettili mentre si trovava su uno scooter. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, ancora sotto shock per la violenza che si è consumata nella serata. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire dinamiche e motivazioni dell’accaduto.

21.33 Sparatoria questa sera a Foggia in via Sant'Antonio: Alessandro Moretti, 34 anni,nipote del boss Rocco Moretti, è stato crivellato da una raffica di proiettili mentre era a bordo di uno scooter. Soccorso d'urgenza e portato in ospedale, il 34enne, noto come "Sassolin" negli ambienti criminali,è spirato poco dopo. La Polizia è sulla scena del delitto, con la Scientifica al lavoro per ricostruire la dinamica di questo agguato,il cui movente potrebbe essere un regolamento di conti tra clan.

