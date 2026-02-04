Libia ucciso il figlio di Muammar Gheddafi | Saif el Islam morto a Zintan

Saif el Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso a Zintan da un commando. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e delle autorità. Le forze speciali hanno agito durante la notte, colpendo l’uomo che era considerato uno dei simboli del vecchio regime. Per ora non ci sono dettagli ufficiali su chi abbia deciso l’operazione o sulle motivazioni dietro l’omicidio. La morte di Saif el Islam potrebbe aprire nuovi capitoli nel difficile cammino della Libia verso la stabilità.

Saif el Islam Gheddafi, secondogenito dell'ex leader libico, è stato assassinato a Zintan da un commando. Politico influente, lavorava per un progetto di riunificazione della Libia. La magistratura indaga mentre governi e milizie restano in allerta. La morte di Saif el Islam Gheddafi, il secondogenito dell'ex leader libico Muammar, potrebbe essere deflagrante per i fragili equilibri della Libia. Il volto più politico del clan Gheddafi è stato assassinato nella sua casa di Zintan, a circa 130 chilometri da Tripoli, da un commando di almeno quattro uomini. Lo riferisce l'avvocato di famiglia Khaled al Zeidy che ha anche parlato di «atto di tradimento», perpetrato al fine di «mettere a tacere la volontà del popolo libico». A uccidere il secondogenito di Muammar Gheddafi è stato un commando di quattro uomini. I sicari avrebbero disattivato i sistemi di sorveglianza prima di fare irruzione nella casa dell'uomo a Zintan, a sud-ovest di Tripoli.

