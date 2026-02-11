Merone bivacco-bazar della droga nel boschetto | in tre a gestire lo spaccio tra consegne e guardiani

Merone, i carabinieri hanno colto sul fatto tre persone mentre gestivano uno spaccio nel boschetto. Quando hanno visto le forze dell’ordine, sono scappate nel bosco, lasciando dietro di sé droga e attrezzature. La scena ricorda un bivacco-bazar che si svolge tra consegne e guardiani dell’illecito. Ora si cerca di capire chi sono e come gestiscono questa rete di spaccio.

Merone, 11 febbraio 2026 – Sono stati sorpresi in tre a spacciare nei boschi di Merone, scappando all'arrivo della polizia. Ma uno di loro, un marocchino di 30 anni, è stato bloccato e arrestato dalla Squadra Mobile ieri pomeriggio. Con lui aveva pochi grammi di cocaina ed eroina, e un etto di hascisc. Ma, al di là dei quantitativi, è stata dimostrata l'attività di cessione che avveniva nel loro bivacco: i tre sono stati osservati, mentre svolgevano i diversi compiti, per rifornire un via vai di clienti che arrivavano fino all'entrata di un boschetto. Uno dei tre c onfezionava la droga, un altro la consegnava ai clienti, e il terzo era guardiano dell'intero quantitativo, pronto a scappare in caso di necessità e mettere in salvo droga e soldi.

