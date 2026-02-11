Merluzzo a Lacedonia | doppiaggio comicità e storie inedite dal mondo della voce

Maurizio Merluzzo arriva a Lacedonia e riempie il Teatro Comunale di risate e storie inedite. Il comico e doppiatore porta sul palco uno spettacolo che mescola battute, aneddoti e qualche spunto di riflessione, tutto con il suo stile diretto e coinvolgente. La serata promette di divertire il pubblico, tra doppiaggio, comicità e un tocco di ironia.

Maurizio Merluzzo a Lacedonia: uno spettacolo tra doppiaggio, ironia e ispirazione. Il comico e doppiatore Maurizio Merluzzo porterà sul palco del Teatro Comunale di Lacedonia, in provincia di Avellino, uno spettacolo unico che promette di unire intrattenimento, riflessione e l’inconfondibile timbro della sua voce. L’evento è in programma per sabato 7 marzo 2026, alle ore 21:00, e rappresenta una serata dedicata agli aneddoti, ai retroscena del mondo del doppiaggio e a momenti di comicità e ispirazione. La scelta di Lacedonia, piccolo borgo dell’Irpinia, come tappa del tour di Merluzzo, sottolinea l’attenzione dell’artista verso territori spesso lontani dai grandi circuiti dello spettacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Merluzzo Lacedonia

È morto a soli 38 anni Alexis Ortega, la voce spagnola di Tom Holland in tutti i film Marvel.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Merluzzo Lacedonia

Maurizio Merluzzo, tra doppiaggio e YouTube passando per il ring: Il wrestling è un grandissimo showNel mondo del doppiaggio italiano, è uno dei personaggi più amati e conosciuti. In oltre 10 anni di carriera, Maurizio Merluzzo ha doppiato e dato voce ad alcuni dei personaggi più amati tra anime, ... deejay.it

Cari amici e concittadini, segnatevi questa data sul calendario: il 7 marzo abbiamo un appuntamento imperdibile presso il teatro comunale di Lacedonia, a due passi da noi. Il nostro "ragazzo di casa", Maurizio Merluzzo, viene finalmente a trovarci con il suo - facebook.com facebook