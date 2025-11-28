Lutto nel mondo del doppiaggio | è morto Tony Germano voce dei cartoni Netflix e Nickelodeon

Tony Germano, doppiatore di Netflix e Nickelodeon, muore a 55 anni dopo un tragico incidente domestico: una caduta durante i lavori di ristrutturazione di casa sua gli è stata fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lutto nel mondo del doppiaggio: è morto Tony Germano, voce dei cartoni Netflix e Nickelodeon - L'incidente singolare si è verificato nella residenza dell'artista a San Paolo, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Secondo fanpage.it