Mercoledì veloce perturbazione e rapido miglioramento su Massa-Carrara

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina l’intera provincia si è svegliata sotto una pioggia battente. Una perturbazione atlantica ha attraversato la zona, portando rovesci e qualche disagiò, soprattutto sulle zone più alte. Poi, nel pomeriggio, il tempo è migliorato rapidamente e si è visto il sole tornare a splendere, lasciando alle spalle la pioggia di stamattina. Le previsioni indicano che questa breve perturbazione si concluderà presto, lasciando spazio a condizioni più stabili.

Una Veloce Perturbazione e Ritorno al Sereno: Previsioni Meteo per Massa-Carrara. Una perturbazione atlantica di breve durata interesserà la provincia di Massa-Carrara nella giornata di mercoledì 11 febbraio 2026, portando con sé piogge e rovesci diffusi, con un accumulo di neve sulle cime delle Alpi Apuane. Il rapido miglioramento è previsto nel corso del pomeriggio, con l’allontanamento dei fenomeni e l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature sono in aumento, con un innalzamento dello zero termico tra i 2000 e i 2200 metri. La giornata si apre con un cielo coperto e precipitazioni che interesseranno l’intera provincia apuana.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Massa Carrara

Massa Carrara, trasportava oltre un quintale di cocaina su un tir: arrestato

La polizia di Massa Carrara ha fermato un camion con targa straniera e ha trovato più di un quintale di cocaina a bordo.

Maltempo, perturbazione in arrivo: codice giallo su tutta la regione per mercoledì

La Toscana si prepara a un cambiamento meteorologico con l’arrivo di una perturbazione intensa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Massa Carrara

Argomenti discussi: Meteo Puglia. Pioggia e venti forti, perturbazioni fino al weekend; Martedì veloce perturbazione (con allerta) su Massa-Carrara previsioni; Meteo, forte maltempo nei prossimi giorni: la tendenza da mercoledì 11 febbraio; Piemonte tra piogge, neve e brevi tregue: l’inverno non molla e prepara un nuovo peggioramento.

mercoledì veloce perturbazione eMercoledì veloce perturbazione e rapido miglioramento su Massa-CarraraMercoledì veloce perturbazione e rapido miglioramento su Massa-Carrara ... msn.com

Meteo, previste veloci perturbazioni nei prossimi giorniA partire da mercoledì mattina. Nel fine settimana, previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo ... veneziatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.