Mercoledì veloce perturbazione e rapido miglioramento su Massa-Carrara

Questa mattina l’intera provincia si è svegliata sotto una pioggia battente. Una perturbazione atlantica ha attraversato la zona, portando rovesci e qualche disagiò, soprattutto sulle zone più alte. Poi, nel pomeriggio, il tempo è migliorato rapidamente e si è visto il sole tornare a splendere, lasciando alle spalle la pioggia di stamattina. Le previsioni indicano che questa breve perturbazione si concluderà presto, lasciando spazio a condizioni più stabili.

Una Veloce Perturbazione e Ritorno al Sereno: Previsioni Meteo per Massa-Carrara. Una perturbazione atlantica di breve durata interesserà la provincia di Massa-Carrara nella giornata di mercoledì 11 febbraio 2026, portando con sé piogge e rovesci diffusi, con un accumulo di neve sulle cime delle Alpi Apuane. Il rapido miglioramento è previsto nel corso del pomeriggio, con l’allontanamento dei fenomeni e l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature sono in aumento, con un innalzamento dello zero termico tra i 2000 e i 2200 metri. La giornata si apre con un cielo coperto e precipitazioni che interesseranno l’intera provincia apuana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Massa Carrara

La polizia di Massa Carrara ha fermato un camion con targa straniera e ha trovato più di un quintale di cocaina a bordo.

La Toscana si prepara a un cambiamento meteorologico con l’arrivo di una perturbazione intensa.

