Maltempo perturbazione in arrivo | codice giallo su tutta la regione per mercoledì

La Toscana si prepara a un cambiamento meteorologico con l’arrivo di una perturbazione intensa. Per mercoledì, è stato emesso un codice giallo su tutta la regione, segnalando possibili criticità legate alle condizioni atmosferiche. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per sicurezza e tutela.

Il quadro meteorologico sta cambiando rapidamente. Una perturbazione intensa si avvicina alla Toscana. I primi peggioramenti si vedranno già dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio. Piogge e rovesci partiranno dalla fascia costiera. Nella notte si estenderanno a tutto l’entroterra. La Protezione Civile regionale ha reagito prontamente. È stato emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. L’avviso copre il cosiddetto “reticolo minore”, ovvero i piccoli corsi d’acqua. Questa allerta riguarda l’intera regione. Si parte dalle 22:00 di stasera e si prosegue per tutta la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Una perturbazione interesserà la Toscana, portando pioggia e vento forte dalla sera di oggi, 27 gennaio.

Un fronte di maltempo si sta avvicinando alla regione, portando piogge sparse e condizioni meteorologiche instabili.

