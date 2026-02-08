Massa Carrara trasportava oltre un quintale di cocaina su un tir | arrestato

La polizia di Massa Carrara ha fermato un camion con targa straniera e ha trovato più di un quintale di cocaina a bordo. L’autista, un cittadino rumeno, è stato arrestato sul posto. La droga era nascosta all’interno del tir, pronta per essere spacciata. Gli agenti hanno sequestrato la sostanza e portato l’uomo in questura. Ora l’indagine prosegue per scoprire se ci sono altri coinvolti.

La polizia di Stato di Massa Carrara ha arrestato un cittadino di nazionalità rumena, che, a bordo di autoarticolato con targa straniera, trasportava oltre un quintale di sostanza stupefacente del tipo cocaina a elevata percentuale di purezza. Il controllo si è reso necessario per via di una sosta sospetta, a ridosso della zona industriale nei pressi dello stadio di Massa, zona bersagliata da furti sui mezzi di trasporto. Già dal primo controllo documentale, l'agitazione dell'uomo era altissima, tanto che non riusciva a spiegare il perché fosse fermo in quel luogo, nonostante la destinazione del suo carico di fertilizzanti fosse la Puglia.

