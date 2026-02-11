La corsa tra Inter e Juventus si sposta dal campo di gioco alle trattative di mercato. Entrambe le società puntano a tre giocatori: Mckennie, Vlahovic e Muharemovic. La sfida si gioca sul fronte delle firme e delle offerte, con il futuro di questi talenti che potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe le squadre.

Mercato Inter, la sfida con la Juve non sarà sul campo: Mckennie, Vlahovic e Muharemovic triplo obiettivo di entrambe le squadre. Il mercato non dorme mai e, mentre San Siro si prepara a ospitare la battaglia per lo scudetto, le diplomazie di Inter e Juventus stanno già duellando per il futuro. Secondo quanto riportato da La Stampa, il Derby d'Italia si è già spostato nelle stanze dei bottoni, con Beppe Marotta pronto a piazzare i suoi colpi preferiti: i parametri zero strappati ai rivali storici. Mercato Inter, è derby totale: Marotta piomba su McKennie, mentre Vlahovic e Muharemovic accendono la sfida.

© Internews24.com - Mercato Inter, sfida alla Juve non solo sul campo: triplo obiettivo comune sul piatto. I nomi

In un contesto di grande attenzione, Juve e Napoli si affrontano non solo in campo, ma anche sul mercato, contendersi due giocatori chiave.

Le società italiane, Juventus e Napoli, sono interessate a En-Nesyri, attaccante in uscita dal Fenerbahçe.

