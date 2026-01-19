Juve-Napoli sfida sul campo e sul mercato | ora si contendono due giocatori
In un contesto di grande attenzione, Juve e Napoli si affrontano non solo in campo, ma anche sul mercato, contendersi due giocatori chiave. Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano, offre aggiornamenti sulle ultime novità di calciomercato, analizzando le mosse delle principali squadre italiane e le possibili implicazioni per la stagione in corso.
Nuovo appuntamento con Super Blitz, il nostro format quotidiano dedicato alle ultime notizie di calciomercato. Raffreddatasi la pista-Mateta, la Juventus ha deciso di fare un tentativo con il Fenerbahçe per En-Nesyri, che il Napoli monitora da diverso tempo. Il marocchino, però, non è l'unico attaccante conteso dalle due squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
