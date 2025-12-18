Mercato Milan focus non solo sull’attacco | ecco l’idea Gila per la difesa! Tutti gli aggiornamenti
Il mercato del Milan si anima con un occhio non solo sull’attacco: l’idea Gila per la difesa resta viva, affiancandosi alle operazioni in corso. Mentre i rossoneri lavorano per rinforzare l’attacco, l’attenzione del club si sposta anche sulla retroguardia, con aggiornamenti e strategie che tengono tutti con il fiato sospeso. Un mercato dinamico e ricco di possibili sorprese, in costante evoluzione.
Mercato Milan, non c’è solo Fullkrug nel mirino dei rossoneri: resta viva l’idea Gila per la difesa. Le ultimissime Mentre il Milan accelera per consegnare una punta a Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare non perde di vista la necessità di rinforzare la retroguardia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ultimo nome finito sul taccuino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il Milan si avvicina a Niclas Fullkrug. In vista del prossimo mercato di gennaio, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha chiesto l'attaccante tedesco in prestito al West Ham. - facebook.com facebook
Gimenez si opera, il Milan tornerà sul mercato Allegri: "Vedremo cosa potremo fare insieme alla società" x.com
