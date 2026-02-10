Francia – Pavard non sarà riscattato dal Marsiglia | il francese tornerà all’Inter

Pavard non resterà al Marsiglia. Il difensore francese tornerà all’Inter, dove aveva già giocato prima di trasferirsi in Francia. La società francese non ha esercitato l’opzione di riscatto, e ora l’ex Bayern Monaco torna in Italia. La decisione chiude un capitolo breve ma intenso in Ligue 1.

Pavard. L'esperienza di Benjamin Pavard all' Olympique Marsiglia sembra già arrivata a un bivio decisivo. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la pesantissima sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain ha lasciato strascichi profondi nell'ambiente OM, con la stampa francese che non ha risparmiato critiche a diversi protagonisti, tra cui il difensore arrivato in prestito dall' Inter. Secondo quanto riportato dal portale francese foot01.com, Pavard è finito nel mirino delle accuse insieme a Leonardo Balerdi, indicati come due dei principali responsabili del crollo difensivo contro il PSG.

