San Raffaele la somministrazione sbagliata dei farmaci nel reparto in tilt Dosi 10 volte superiori rispetto al dovuto È molto grave

Al San Raffaele di Milano si indaga su una grave erronea somministrazione di farmaci nel reparto. Dosi fino a dieci volte superiori rispetto a quelle prescritte hanno sollevato preoccupazioni e richieste di chiarimenti da parte delle autorità sanitarie. Il caso è ora all’attenzione del Ministero della Salute, in attesa di chiarimenti ufficiali.

Milano – Il caso San Raffaele è già sul tavolo del Ministero della Salute. "Aspettiamo che venga puntualmente definito cosa è avvenuto" fa sapere il sottosegretario Marcello Gemmato, a margine di un convegno sulla farmaceutica promosso dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa a Palazzo Lombardia. Sotto la lente di ingrandimento il corto circuito organizzativo tra il 6 e 7 dicembre scorsi nel reparto di cure intensive dell'ospedale milanese, dove operava una cooperativa esterna di infermieri andata in difficoltà nella gestione delle normali procedure, tanto da bloccarne l'accesso e inviare pazienti in altri reparti.

