Lagarde esagerata Si alza lo stipendio e ora guadagna quattro volte più del presidente Fed

Lagarde ha recentemente aumentato il suo stipendio, arrivando a guadagnare quattro volte più del presidente della Federal Reserve. Con uno stile rigoroso e una particolare attenzione ai dettagli finanziari, si distingue per un atteggiamento più indulgente verso se stessa rispetto agli altri. La sua gestione si concentra su pensioni, finanze e bilanci, evidenziando un approccio attento e metodico nelle decisioni economiche.

Rigida con gli altri, indulgente con se stessa. Attenta anche ai centesimi, quando si tratta di valutare pensioni, finanziarie e bilanci. Pronta a tutto pur di aumentare il proprio stipendio. Fino a farlo diventare così indecente dall'essere diventato un autentico caso internazionale. Secondo un'analisi del Financial Times, lo stipendio completo della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde è superiore di oltre il 50% rispetto a quello dichiarato dall'istituto. Già qui, come si suol dire, c'è puzza di bruciato. E sorgerebbe spontanea una domanda: per quale motivo il vero stipendio di Christine Lagarde non è mai stato rivelato? Per pudore o per altri ragioni (magari poco nobili e legati, chissà, al fisco) da comprendere appieno? L'analisi del Financial Times ha evidenziato anche i limiti di trasparenza della Bce, che non è soggetta alle stesse regole di divulgazione delle società quotate.

