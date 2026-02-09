LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la terza manche attesa per Voetter Oberhofer

Inizia la terza manche del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi. Le atlete si preparano a scendere, mentre l’attenzione è tutta puntata su Voetter e Oberhofer, in attesa di scendere in pista. La coppia americana ha concluso la propria prova in 54.054 secondi, mentre gli altri team continuano a sfidarsi. La gara è aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 La coppia americana termina la propria manche in 54.054. Tocca ora al duo cinese composto da GulijienaitiZhao 13.00 Si parte! Inizia la terza manche con ForganKirkby 12.58 Questa la start list della terza manche: 1 Chevonne Forgan Sophia Kirkby USA 2 Adikeyoumu Gulijienaiti Jiaying Zhao CHN 3 Viktoria Praxova Desana Spitzova SVK 4 Andrea Voetter Marion Oberhofer ITA 5 Raluca Stramaturaru Mihaela-Carmen Manolescu ROU 6 Beattie Podulsky Kailey Allan CAN 7 Nikola Domowicz Dominika Piwkowska POL 8 Dajana Eitberger Magdalena Matschina GER 9 Marta Robezniece Kitija Bogdanova LAT 10 Selina Egle Lara Michaela Kipp AUT 11 Olena Stetskiv Oleksandra Mokh UKR 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per Voetter/Oberhofer Approfondimenti su Slittino Prove LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: debuttano Voetter/Oberhofer Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con le prime prove di slittino doppio femminile. LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano in pista Voetter/Oberhofer Questa mattina si sono svolte le prove del doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Slittino Prove Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano in pista Voetter/Oberhofer; Curling doppio misto: le big iniziano bene; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/Kipp. LIVE Slittino, Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA: continuano i test per Rieder/Kainzwaldner e Nagler/MalleierCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle due prove cronometrate del doppio maschile maschile di slittino ... oasport.it LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: Voetter/Oberhofer si confermano ad un soffio da Egle/KippCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 15.37 Si chiudono qui, dunque, le prime ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/02/slittino-voetter-oberhofer-ottime-anche-nella-seconda-prova-del-doppio-lanciata-la-sfida-a-egle-kipp/ Voetter/Oberhofer si confermano anche nella seconda prova del doppio e sono in scia alle austriache Egle/Kipp. Deludono le facebook Slittino, Voetter/Oberhofer ottime anche nella seconda prova del doppio. Lanciata la sfida a Egle/Kipp - x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.