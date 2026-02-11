La polizia locale di Tolentino ha registrato nel 2025 un calo delle multe rispetto agli anni precedenti, con 3.518 infrazioni segnalate. Nonostante il numero di violazioni sia ancora elevato, gli incassi sono cresciuti fino a raggiungere i 449 mila euro. Questo significa che, anche con meno multe, le sanzioni portano più soldi nelle casse comunali. La tendenza potrebbe indicare un miglioramento nell’educazione alla guida o un aumento delle sanzioni più pesanti.

Nel 2025 la polizia locale di Tolentino ha rilevato 3.518 infrazioni al codice della strada per un totale di 449.145 euro. Nel 2024 le violazioni erano state invece 4.403, per 431.884 euro. "Nel 2025, pur con una riduzione del numero complessivo delle infrazioni, è aumentato l’importo delle multe – spiega il comandante Andrea Isidori –. Questo evidenzia una scelta precisa nell’attività di controllo: l’impegno si è concentrato sull’accertamento di violazioni più gravi, come la mancanza di copertura assicurativa sotto il profilo della sicurezza stradale, o le irregolarità nei cantieri. Nel 2024 sono state rilevate 11 violazioni nei cantieri, 42 casi di mancata assicurazione, e 278 di mancata revisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Meno multe e incassi in aumento"

Approfondimenti su Tolentino Polizia

Secondo i dati del Codacons, nel 2025 l'Abruzzo si posiziona al terzo posto in Italia per l’incremento degli incassi derivanti dalle multe stradali rispetto all’anno precedente.

Nel 2025 gli incassi derivanti dalle multe stradali in Italia hanno registrato una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, raggiungendo circa 1,9 miliardi di euro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth

Ultime notizie su Tolentino Polizia

Argomenti discussi: Meno multe e incassi in aumento; Autovelox non omologati: solo 1 multa su 10 è a norma; Queste sono le città dove si fanno più multe: incassati 1,89 miliardi nel 2025; Meno multe a Genova, nel 2025 incassi calati del 14%. Ma aumentano quelle per abbandono rifiuti.

Meno multe a Genova, nel 2025 incassi calati del 14%. Ma aumentano quelle per abbandono rifiutiMeno multe a Genova, nel 2025 incassi calati del 14%. Ma aumentano quelle per abbandono rifiuti ... msn.com

Firenze, multa-city in controtendenza: più 4% di sanzioni mentre altrove si frenaFirenze, multa-city in controtendenza: più 4% di sanzioni mentre altrove si frena Mentre nelle grandi città italiane gli incassi da ... adhocnews.it

I Comuni hanno la possibilità di introdurre una definizione agevolata, ma sono ancora al lavoro dopo la manovra. Se ci si muove prima dell’accertamento, la sanzione può scendere dal 30 a meno del 4%. Multe stradali escluse - facebook.com facebook

Sulle manifestazioni meno sanzioni penali, più misure pecuniarie ilsole24ore.com/art/sulle-mani… x.com