La magia torna protagonista a Torino | alla Casa del Teatro l' irresistibile Funny Magic Show

A Torino, la magia torna a incantare il pubblico con lo spettacolo Funny Magic Show, in scena alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani dal 26 dicembre al 6 gennaio. Un evento imperdibile organizzato da Muvix Europa e dal Circolo Amici della Magia, diretto da Giancarlo Judica Cordiglia, che promette momenti di stupore e divertimento per tutta la famiglia.

Da venerdì 26 dicembre a martedì 6 gennaio alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino la magia torna protagonista con l’irrinunciabile Funny Magic Show di Muvix Europa e del Circolo Amici della Magia di Torino con la regia di Giancarlo Judica Cordiglia (+7). Lo show riunisce artisti di. Torinotoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Torino magica di Gustavo Adolfo Rol - Unomattina 01102024 Video La Torino magica di Gustavo Adolfo Rol - Unomattina 01102024 Video La Torino magica di Gustavo Adolfo Rol - Unomattina 01102024 Torino celebra il giandujotto: dal 13 al 17 febbraio 2026 torna CioccolaTò - Torino celebra il giandujotto, cioccolatino simbolo della città. guidaviaggi.it

Torino riaccende la magia: “Natale di Capitale” torna con parate, solidarietà e tradizione fino all’arrivo della Befana - Dal 6 dicembre al 6 gennaio un calendario fitto di eventi tra cerimonie, rievocazioni, parate storiche e volontariato ... giornalelavoce.it

Capaci. Torna la magia della “Ninnaredda” con la Banda Musicale S. Cecilia Dal 16 al 24 dicembre, ogni sera a partire dalle 18:30, le vie di Capaci si riempiranno delle dolci note della *“Ninnaredda”, grazie alla Banda Musicale Capaci Santa Cecilia. Un rito a - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.