Meluso rompe il silenzio e rivela che Paratici voleva portare alla Juventus due giocatori dello Spezia. Non sono nomi scontati, ma il dirigente ha deciso di uscire allo scoperto e confermare le trattative che erano in ballo. La notizia apre nuovi scenari sul mercato bianconero e sui possibili colpi sfumati.

Meluso esce allo scoperto e svela quali giocatori la Juve poteva decidere di puntare forte in passato. E i nomi sono assolutamente a sorpresa. Il calciomercato è fatto di intuizioni, grandi colpi e, inevitabilmente, qualche piccolo rimpianto che riaffiora con il passare degli anni. Di questo e molto altro ha parlato Meluso, dirigente di lungo corso con esperienze prestigiose tra Napoli, Spezia e Lecce, in una lunga intervista concessa a gianlucadimarzio.com. L’ex direttore sportivo ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera, svelando retroscena inediti che coinvolgono anche i massimi livelli del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Meluso esce allo scoperto: «Paratici voleva portare questi due giocatori dello Spezia alla Juventus». Nomi a sorpresa!

Approfondimenti su Meluso Paratici

Meluso confessa di aver tentato di portare Choupo-Moting al Lecce, una mossa che non è mai andata a buon fine.

Mauro Meluso tira le somme delle sue ultime esperienze di mercato.

