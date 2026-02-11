Meluso | Avrei voluto Choupo-Moting al Lecce rimpiango Agudelo Paratici mi chiese due giocatori dello Spezia

Mauro Meluso tira le somme delle sue ultime esperienze di mercato. Ricorda di aver voluto Choupo-Moting al Lecce, ma rimpiange invece Agudelo. Paratici gli chiese due giocatori dello Spezia, ma alla fine le trattative non sono andate come sperava. Meluso, che ha lavorato tra Napoli, Spezia e Lecce, rivela i retroscena di quei trasferimenti mai concretizzati.

Una panoramica sintetica sulle rivelazioni di mercato di Mauro Meluso, passato protagonista tra Napoli, Spezia, Lecce e altre esperienze. L’intervista mette in luce come l’ex dirigente valuti le dinamiche tra scouting, identità di gioco e scelte operative, offrendo spunti sull’evoluzione del ruolo del direttore sportivo. Meluso richiama la sua appartenenza a una scuola in cui la responsabilità delle scelte resta centrale, anche quando una proprietà nuova manifesta l’intenzione di introdurre strumenti come un algoritmo. L’idea era utilizzarela per filtrare i profili, ma la decisione finale sui giocatori sarebbe stata prerogativa del dirigente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Choupo Moting Lecce

Meluso confessa di aver tentato di portare Choupo-Moting al Lecce, una mossa che non è mai andata a buon fine.

Mauro Meluso ricorda le difficoltà incontrate a Napoli, dove non è riuscito a imporre il suo metodo come sperava.

Ultime notizie su Choupo Moting Lecce

