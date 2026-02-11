Meluso confessa | Volevo portare Choupo-Moting al Lecce ho un rammarico per Agudelo Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia

Meluso confessa di aver tentato di portare Choupo-Moting al Lecce, una mossa che non è mai andata a buon fine. Il direttore sportivo ammette anche di avere un rammarico per Agudelo e rivela che Paratici, alla Juve, gli chiese due giocatori dello Spezia. Meluso, intervistato da Gianluca Di Marzio, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e le trattative di mercato più recenti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.