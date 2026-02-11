Meluso confessa | Volevo portare Choupo-Moting al Lecce ho un rammarico per Agudelo Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia
Meluso confessa di aver tentato di portare Choupo-Moting al Lecce, una mossa che non è mai andata a buon fine. Il direttore sportivo ammette anche di avere un rammarico per Agudelo e rivela che Paratici, alla Juve, gli chiese due giocatori dello Spezia. Meluso, intervistato da Gianluca Di Marzio, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e le trattative di mercato più recenti.
Approfondimenti su Choupo Moting Lecce
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lecce: «Del mercato si occuperà Ottolini ma sono contento dei giocatori che ho. Futuro? Qui non mi manca niente…Spero che il 2026 dia soddisfazioni»
In vista della partita tra Juventus e Lecce, l’allenatore Spalletti ha commentato la situazione attuale della squadra e il mercato.
Ibrahimovic rivela sul suo addio alla Juve: «Non volevo restare, non ero da Serie B. All’Inter ho fatto qualcosa che passerà alla storia»
Ibrahimovic ha recentemente condiviso dettagli sul suo addio alla Juventus durante il periodo di Calciopoli, spiegando di non voler restare in una categoria che non riteneva adeguata alle sue ambizioni.
L'intervista a Mauro Meluso: "Volevo portare Sesko al @sscnapoli. Choupo-Moting al @OfficialUSLecce Era impossibile" x.com
