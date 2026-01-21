Ibrahimovic ha recentemente condiviso dettagli sul suo addio alla Juventus durante il periodo di Calciopoli, spiegando di non voler restare in una categoria che non riteneva adeguata alle sue ambizioni. L’attaccante svedese ha inoltre ricordato il suo contributo all’Inter, sottolineando il valore di quegli anni nella sua carriera. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla scelta di lasciare la Juventus e sui momenti significativi vissuti in Italia.

Zlatan Ibrahimovic ha fatto delle importanti rivelazioni sul suo addio alla Juventus ai tempi di Calciopoli. Vediamo che cosa ha detto. Zlatan Ibrahimovic, ospite del programma (Ne)uspjeh prvaka, ha parlato del suo addio alla Juventus. QUI LE ULTIME SULLA JUVE SULLA JUVENTUS IN SERIE B – « Ho detto ‘non voglio più restare. Non voglio giocare in Serie B. Voglio giocare in Champions League, in Serie A. Non sono un giocatore di Serie B’. L’Inter non vinceva il campionato italiano da 17 anni, lo Scudetto. Pensavo che se ci fossi andato e avessi vinto, per me la sfida sarebbe stata ancora più grande. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ibrahimovic rivela sul suo addio alla Juve: «Non volevo restare, non ero da Serie B. All’Inter ho fatto qualcosa che passerà alla storia»

Leggi anche: Szczesny rivela: «Ecco cosa penso delle mie squadre. Addio alla Juve? Non è che non avessi passione, ma non mi piacevano le opzioni. Non volevo fare questo»

Leggi anche: Guarin svela il retroscena sul mancato trasferimento alla Juventus: «Volevo restare all’Inter, ma lui spingeva perché andassi»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Le squadre, i soldi, i partner: dietro le quinte dell'incontro per Nba Europe a Londra; Ibrahimovic la confessione | Mi sono c***to addosso; CALCIOMERCATO - Offerta dal Messico per Griezmann. Kanté verso il Fenerbahçe. Il Napoli pensa a...

Ibrahimovic: Ho fatto la storia dell’Inter. Nessuno come Mourinho sa come…Nel corso della seconda parte del programma (Ne)uspjeh prvaka, Ibrahimovic è tornato sul suo addio alla Juve e l'arrivo all'Inter ... msn.com

Zlatan Ibrahimovic spiega perché non vorrebbe mai diventare un allenatore di calcioUn’analisi approfondita dell’evoluzione di Zlatan Ibrahimovic, dal campo da gioco al ruolo di Senior Advisor nel Milan, svelando le sue riflessioni sulla carriera e il calcio moderno. Nel suo nuovo ru ... notiziemilan.it

STAGIONE FINITA Jimmy Butler ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Lo rivela Shams Charania di ESPN. Si chiude la stagione NBA del 5 volte All-NBA, che a 36 stava producendo 20,1 punti, 5,6 rimbalzi, 4,9 assist e 1,4 palle rubate a p - facebook.com facebook

#Ibrahimovic svela Lo svedese si racconta x.com