Meloni prepara il debutto con Merz Vertice con i ministri | sul tavolo energia e industria

Questa mattina, Meloni ha incontrato Merz in vista del debutto ufficiale. I due leader si sono confrontati con i ministri su energia e industria, preparandosi al vertice di domani al castello. L’Italia e la Germania guidano i lavori, mentre l’Europa aspetta di capire quale sarà l’esito del prevertice convocato in tandem con il Belgio.

Mentre l’Europa aspetta di capire l’approdo del prevertice convocato da Italia e Germania, con il supporto del Belgio, in vista del retreat sulla competitività che si terrà domani al castello di Alden Biesen- «Gli Stati sono liberi di riunirsi, vedremo quale sarà l’obiettivo della riunione», ha spiegato un alto funzionario Ue - Giorgia Meloni si gode la vittoria di quello che considera solo il primo round della partita: aver sostituito Roma a Parigi nella relazione preferenziale con Berlino. Ieri a Palazzo Chigi la premier ha presieduto un vertice con il vice e titolare della Farnesina Antonio Tajani (Esteri) e con i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Tommaso Foti (Affari europei, Pnrr e Coesione), Adolfo Urso (Imprese) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) per fare il punto sul dossier e consolidare il suo mandato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il presidente ucraino Zelensky si trova a Londra per incontri con leader europei, tra cui Starmer, Macron e Merz, e domani sarà a Roma da Meloni.

