Tasse casa pensioni e banche sul tavolo del governo Meloni prepara il vertice finale

Archiviata la sfida delle elezioni regionali, la maggioranza torna a concentrarsi sulla manovra: un nuovo vertice è atteso nella seconda metà della settimana per tentare di chiudere l'accordo sulle modifiche. La riunione conclusiva, annunciata da Palazzo Chigi dopo l'ultimo incontro operativo, dovrà fare i conti con gli impegni della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, entrambi al vertice UE-UA in Angola. Sul tavolo resta il nodo dell'aumento di 0,5 punti dell'Irap sulle banche, necessario per finanziare le correzioni richieste. La Lega spinge per allargare il contributo, mentre Forza Italia chiede di riaprire il confronto, pur lasciando fuori i piccoli istituti.

