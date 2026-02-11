Meloni misura Vannacci e Salvini sul Dl Ucraina Occhi sulle assenze Lega I vannacciani indecisi fanno già coalizione con la sinistra

Meloni tiene sotto controllo Vannacci e Salvini sul decreto Ucraina, ma non perde di vista le assenze della Lega. I voti indecisi del generale Vannacci, infatti, già si affiancano alla coalizione di sinistra. Intanto, tra i partiti si fanno più evidenti le tensioni e le alleanze impreviste, con alcune forze che sembrano muoversi verso accordi inaspettati.

I vannacciani lasciano la porta aperta. L'opzione è votare fiducia ma non il decreto. Sognano un incontro Vannacci-Meloni ma si tengono le mani libere su Kyiv e il M5s li guarda con interesse. In Toscana intanto i seguaci del generale fanno già coalizione con Avs-Pd e M5s Anche 5s e Avs presentano odg per lo stop delle armi a Kyiv. Guerini (Pd): “Così fanno un favore alla destra” Le avete viste tutte. Non tutte. Ci sono affinità elettive giallo-nere-rosse, M5s-Avs-Vannacci, le onde radio Putin. Oggi la Camera vota la fiducia al dl Ucraina e Meloni vuole sapere di quanti leghisti si può ancora fidare, quanti sono i felloni, gli imboscati, e cosa vogliono i marinettiani di Futuro nazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Questa mattina Roberto Vannacci ha affrontato la prima vera sfida sul decreto Ucraina, chiedendo pubblicamente quante assenze ci saranno tra i deputati della Lega.

Il governo ha messo in agenda il decreto sull’Ucraina e ha deciso di mettere la fiducia alla Camera.

