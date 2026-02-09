Prima sfida dei vannacciani sul dl Ucraina | Vedremo quante assenze nella Lega

Questa mattina Roberto Vannacci ha affrontato la prima vera sfida sul decreto Ucraina, chiedendo pubblicamente quante assenze ci saranno tra i deputati della Lega. La sua formazione, Futuro Nazionale, sta iniziando a muovere i primi passi e a delineare la propria posizione politica. La tensione all’interno del centrodestra si fa sentire mentre Vannacci si prepara a misurare i voti e le reazioni.

Cominciano a definirsi organigramma e prime mosse di Futuro Nazionale, la creatura politica varata il 3 febbraio dal parlamentare europeo Roberto Vannacci dopo la sua uscita dalla Lega. Per il ruolo di responsabile nazionale del tesseramento il generale ha scelto Annamaria Frigo, ex Fdi che ha aderito alla Lega e poi a Futuro nazionale. Ma gli occhi sono puntati a domani quando «Futuro Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera dei deputati nel segno della difesa degli interessi nazionali» dicono i deputati Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello in vista della discussione degli emendamenti al dl Ucraina.

