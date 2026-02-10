Dl Ucraina vannacciani all’attacco di Salvini ma non escludono sì a fiducia

Il governo ha messo in agenda il decreto sull’Ucraina e ha deciso di mettere la fiducia alla Camera. Nel frattempo, i deputati di Futuro Nazionale, tra cui Vannacci, Sasso, Ziello e Pozzolo, non nascondono le loro intenzioni. Ritengono che il loro partito sia il vero interlocutore del centrodestra e promettono di fare di tutto per impedire la vittoria di Schlein, Fratoianni e Conte alle prossime elezioni. La discussione si infiamma e le tensioni si fanno sentire.

Roma, 10 feb. (askanews) – Roma, 10 feb. (askanews) – Nel giorno in cui il governo blinda il decreto Ucraina ponendo la questione di fiducia in aula alla Camera, Roberto Vannacci e i suoi deputati Roberto Sasso, Edoardo Ziello e Emanuele Pozzolo non fanno che ripetere che Futuro Nazionale è “naturale interlocutore del centrodestra” e che faranno “di tutto per non far vincere Schlein, Fratoianni e Conte” alle prossime elezioni. Un posizionamento che esclude con ogni probabilità il voto contrario alla fiducia e tiene aperte le altre due strade: la non partecipazione al voto o il voto a favore. Anche se, come risponderanno domani alla chiama in programma dalle 13,30, lo stanno “ancora valutando” e la decisione spetta all’ex generale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Ucraina Governo Dl Ucraina, governo pone la fiducia alla Camera, si incrina consenso su finanziamenti a Kiev, Avs, M5s e Vannacciani contrari Il governo Meloni ha messo la fiducia sul decreto Ucraina, rischiando di dividere ulteriormente la maggioranza. Dl Ucraina, governo verso fiducia dopo mossa vannacciani con emendamento Il governo si prepara a chiedere la fiducia alla Camera sul decreto Ucraina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ucraina Governo Argomenti discussi: Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Dl Ucraina, governo pone la fiducia. Sfida di Vannacci alla Lega; DL Ucraina, governo verso la fiducia: la sfida dei 'vannacciani' alla Lega. Dl Ucraina, vannacciani all’attacco di Salvini ma non escludono sì a fiduciaRoma, 10 feb. (askanews) – Roma, 10 feb. (askanews) – Nel giorno in cui ... msn.com Dl Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. I vannacciani: Salvini schiacciato dalle sue contraddizioni. E Crosetto risponde a tonoIl Governo, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha posto la questione di fiducia, sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, ... affaritaliani.it Armi all'Ucraina, il governo pone la fiducia. Crosetto: «Nessuno scappa». Vannacciani contro la Lega x.com Secondo gli orientamenti di voto di Swg per il Tg La7, il nuovo partito dell'ex vicesegretario del Carroccio ruberebbe più voti a FdI. Il governo verso la fiducia sul decreto Ucraina, i vannacciani: "Una nostra prima vittoria. Vediamo quante assenze nella Lega" - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.