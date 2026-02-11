Mediaset conquista le ATP Finals di tennis dal 2026 | RaiSport in agitazione

Mediaset si prende in chiaro alcuni match delle ATP Finals dal 2026, lasciando RaiSport senza la trasmissione di uno degli eventi più seguiti negli ultimi anni. La decisione ha creato tensione tra le emittenti pubbliche e private, con la Rai che annuncia di non partecipare più alla copertura dell’appuntamento.

L'azienda di Cologno Monzese acquisisce in chiaro una selezione di match delle Nitto ATP Finals. La Rai dice addio a uno degli appuntamenti più seguiti degli ultimi anni. La protesta dell'Usigrai e del Cdr di Raisport. Colpo di scena nel panorama televisivo sportivo italiano: Mediaset ha annunciato con un comunicato stampa l'acquisizione in chiaro dei diritti delle Nitto ATP Finals a partire dal 2026. L'accordo è pluriennale e segna il passaggio del prestigioso torneo dalla Rai all'azienda di Cologno Monzese, che ha superato l'offerta della tv di Stato. Cosa prevede l'accordo tra Mediaset e Atp (Associazione dei tennisti professionisti) L'intesa prevede la trasmissione gratuita in chiaro di una selezione di otto tra i migliori incontri del torneo, con una partita al giorno, finale compresa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dal 2026, le ATP Finals, uno degli appuntamenti più importanti del tennis maschile, passeranno in esclusiva su Mediaset.

Mediaset ha ufficialmente ottenuto i diritti in chiaro per trasmettere le Nitto ATP Finals di tennis a partire dal 2026.

