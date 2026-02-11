McKennie Juve | la richiesta economica di Wes per rinnovare il contratto L’Inter è in agguato

Wes McKennie chiede un aumento di stipendio per rinnovare il contratto con la Juventus. La società è al lavoro per trovare un accordo, ma se le trattative falliscono, l’Inter resta in agguato e potrebbe inserirsi nella corsa. La situazione resta aperta, con le parti a colloquio e nessuna decisione ancora presa.

in caso di fumata nera per il prolungamento. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus entra in una fase cruciale, con il rinnovo del contratto che diventa un vero e proprio rebus diplomatico. Il centrocampista texano, classe 1998, è attualmente in scadenza a fine stagione e le trattative per il prolungamento sono entrate nel vivo, seppur con distanze significative tra le parti. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Secondo quanto riportato da La Stampa, l’entourage del calciatore ha alzato l’asticella delle pretese economiche: la richiesta per il rinnovo sarebbe di 4,5 milioni di euro a stagione, un balzo notevole rispetto ai 2,5 milioni percepiti attualmente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus monitora attentamente la situazione di Weston McKennie, il centrocampista statunitense in scadenza di contratto quest’estate.

