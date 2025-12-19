Calciomercato Juve, svanisce quella opportunità a zero dal Bayern Monaco: l’esterno offensivo sta per rinnovare il suo contratto. Il futuro di Serge Gnabry sembra essere ancora tinto di rosso. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, l’esterno offensivo tedesco è ormai a un passo dal rinnovo di contratto con il Bayern Monaco. Una notizia che mette fine alle speculazioni che lo vedevano lontano dalla Baviera, blindando uno dei pilastri della rosa tedesca per le prossime stagioni. Il giocatore, attualmente legato al club fino al giugno 2026, era finito nel mirino di diverse big europee che speravano di approfittare della situazione contrattuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svanisce quella opportunità a zero dal Bayern Monaco: sta per rinnovare il contratto

