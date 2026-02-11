Un anno dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Naumov, il pattinatore Maxim si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nonostante il dolore per la perdita dei genitori, campioni del mondo di coppia nel 1994, Maxim non si ferma e continua a gareggiare con la squadra degli Stati Uniti. Lui dice di sentirli ancora vicino, con sé durante ogni allenamento e competizione. La sua storia e il suo impegno sono un esempio di come si possa affrontare il dolore e andare avanti.

Alla fine del suo programma corto, nella serata di martedì a Ice Skating Arena, al Forum di Assago, Maxi Naumov è arrivato all'angolo dove lo attendevano i suoi allenatori e ha mostrato alle telecamere la foto che ha sempre con sé. Nell'immagine si vede lui bambino con i genitori. Maxim Naumov ha rivolto ai genitori il primo pensiero dopo la sua prima apparizione au giochi olimpici come aveva fatto dopo aver avuto la certezza di essere parte della squadra di pattinaggio di figura degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. I genitori di questo 24enne del Connecticut erano prima di lui campioni di pattinaggio e sono morti in un incidente aereo a Washington DC lo scorso anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maxim Naumov, il pattinatore a Milano Cortina 2026 un anno dopo la morte dei genitori: «Sono con me»

Maxim Naumov, pattinatore artistico statunitense, è stato selezionato per la squadra olimpica che prenderà parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, il debutto di Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté si è concluso con un’amara sorpresa.

