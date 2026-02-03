A Milano-Cortina con la musica dei Minions ma al pattinatore spagnolo vengono negati i diritti | Volevo solo portare gioia

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, il debutto di Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté si è concluso con un’amara sorpresa. Il pattinatore spagnolo voleva portare allegria sulla pista, ma gli è stato negato il diritto di esibirsi come aveva pianificato. La sua esibizione, accompagnata dalla musica dei Minions, ha attirato l’attenzione, ma non ha evitato la delusione di non poter competere come avrebbe desiderato.

Non cominciano nel migliore dei modi le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 per il pattinatore spagnolo Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté. A pochi giorni dall’inizio della competizione infatti gli è stato comunicato che la musica che aveva scelto per la sua esibizione, tratta dal franchise cinematografico dei Minions, non può essere utilizzata. Una questione di copyright, la Universal Pictures non ha concesso i diritti, eppure il 26enne sei volte vincitore dei campionati nazionali spagnoli, ha già più volte indossato, anche letteralmente, i panni dei popolari omini dalla pelle gialla, gli occhialoni e la salopette jeans.🔗 Leggi su Open.online

