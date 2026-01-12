Milano-Cortina | Maxim Naumov nella squadra olimpica Usa un anno fa perse i genitori in un

Maxim Naumov, pattinatore artistico statunitense, è stato selezionato per la squadra olimpica che prenderà parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un anno fa, ha perso i genitori, campioni del mondo di coppia nel 1994, in un incidente aereo a Washington DC. La sua partecipazione alle Olimpiadi rappresenta un importante traguardo personale in un momento difficile.

AGI - Maxim Naumov è stato convocato nella squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, un anno dopo la morte dei genitori, campioni del mondo di coppia nel 1994, in un incidente aereo a Washington DC. "Ho immediatamente pensato a loro", ha detto il 24enne del Connecticut, "vorrei che fossero con me a festeggiare ma sento la loro presenza, sono con me". Sul velivolo della American Airlines che si scontrò in aria con un elicottero militare c'erano 28 membri della Federazione di Pattinaggio Artistico di ritorno da una gara in Kansas: tra loro Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, gli ex atleti olimpici russi che erano diventati tecnici della federazione Usa dopo essere stati ingaggiati dallo Skating Club di Boston. 🔗 Leggi su Agi.it

