Maxi rissa in Pilotta e raid vandalici in centro | Parma lasciata senza controllo

Una notte di sangue a Parma. Tra via Verdi e la zona della Pilotta, è scoppiata una maxi rissa tra gruppi di giovani, con l’uso di catene. In mezzo alla sparatoria, un minorenne è stato ferito alla testa e si trova ora in ospedale. Nel frattempo, il centro città è stato preso di mira da atti vandalici, lasciando la città senza controllo. La polizia indaga per capire cosa abbia scatenato questa escalation di violenza.

"Un altro sabato notte di violenza estrema nel cuore di Parma - si legge in una nota di Sos Parma. Tra via Verdi e la Pilotta è scoppiata una maxi rissa con l'uso di catene che ha portato al ferimento di un minorenne, colpito alla testa e lasciato a terra in una pozza di sangue. Scene gravissime.

