Bmw richiama centinaia di migliaia di veicoli Rischio incendio

La casa automobilistica tedesca ha annunciato un richiamo globale di centinaia di migliaia di veicoli a causa di un problema all’avviamento. In alcuni casi, il motore potrebbe prendere fuoco, e per questo Bmw ha deciso di intervenire subito. La notizia arriva mentre molti proprietari si chiedono se i loro veicoli sono coinvolti. La casa ha invitato gli automobilisti a portare le auto nelle officine per le verifiche.

Roma, 11 febbraio 2026 - Per un problema all'avviamento (Potrebbe prendere fuoco) la casa automobilistica Bmw ha iniziato a richiamare centinaia di migliaia di veicoli in tutto il mondo. In ballo un rischio di incendio per un problema tecnico che riguarderebbe solo in Germania 28.582, fa sapere l'azienda, che non fornisce dati per l'estero. Secondo il giornale specialistico kfz-Betrieb il difetto oltre confine riguarderebbe 575.000 vetture. I modelli richiamati. I modelli interessati sono vari, tutti con l'accensione a pulsante. La casa madre sta richiamando la Bmw Serie 2 Coupé, oltre a diverse varianti della Serie 3, la Serie 4 e la Serie 5, poi la Serie 6 Gran Turismo, la Serie 7 berlina e le X4, X5, X6 e Z4.

