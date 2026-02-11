Maxi processo Eternit Cassazione annulla sentenza Corte d’appello per problema di traduzione

La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Torino del 17 aprile 2025, che condannava l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny. La decisione arriva a causa di un problema di traduzione, e ora il caso torna a essere riesaminato. La vicenda riguarda un maxi processo legato alla tragedia dell’Eternit.

È’ stata annullata dalla Cassazione per un problema di traduzione la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, il 17 aprile 2025, condannò l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny a nove anni e sei mesi di reclusione per le morti provocate dall’amianto lavorato dalla Eternit a Casale Monferrato (Alessandria). Gli ermellini hanno stabilito che i giudici piemontesi dovranno tradurre la sentenza in una lingua nota all’imputato (in questo caso il tedesco). Il processo è uno di quelli scaturiti dalla maxi-inchiesta sulla Eternit avviata dalla procura di Torino nel 2004. Nel primo era stato contestato il disastro ambientale ma nel 2015 il reato fu dichiarato prescritto dalla Suprema Corte. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Torino del 17 aprile 2025, che aveva condannato l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello relativa all'omicidio di Massimiliano Moro, avvenuto nel 2010 a Latina.

