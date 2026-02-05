Cassazione annulla sentenza d’Appello su Sistema Rende con rinvio all’esecuzione

La Cassazione ha deciso di annullare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Sistema Rende”. Ora la decisione passa di nuovo alla sezione competente, che dovrà riesaminare tre capi d’accusa. La vicenda torna al punto di partenza, lasciando in sospeso le accuse contro alcuni degli indagati coinvolti.

**Catanzaro, 5 febbraio 2026 – La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro riguardante l’inchiesta “Sistema Rende”**, con un rinvio alla sezione di competenza per tre capi d’accusa. Il provvedimento, emesso nei giorni scorsi, riguarda gli imputati che avevano optato per il rito abbreviato, tra cui Adolfo D’Ambrosio (al 41 bis), Michele Di Puppo, l’ex consigliere regionale Rosario Mirabelli e Marco Paolo Lento, considerato collaboratore di Mirabelli. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto dei capi d’imputazione, ritenendo insufficienti le motivazioni della Corte d’Appello.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Motivazione apparente: Cassazione annulla sentenza; Furto di energia elettrica, la Cassazione annulla l’assoluzione: 46enne torna a processo; Cassazione annulla ancora le condanne per Napoli e Piccolo: nuovo rinvio alla Corte d’Appello di Catania; La Cassazione annulla senza rinvio la condanna per una vibonese, reato già prescritto in appello · ilvibonese.it.

Cassazione annulla condanna per corruzione a ex sindaco di Rende(ANSA) - RENDE, 05 FEB - La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di Marcello Manna, già sindaco di Rende, disponendo il rinvio degli atti a una diversa sezione ... msn.com

Corruzione in atti giudiziari: la Cassazione annulla le condanne a Marco Petrini e Marcello MannaAnnullamento con rinvio per l’ex sindaco di Rende Marcello Manna e per l’ex giudice Marco Petrini: la Cassazione dispone un nuovo giudizio sulla presunta corruzione in atti giudiziari ... quicosenza.it

