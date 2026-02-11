Droga esplosivi e armi | 12 arresti in maxi operazione dei carabinieri Sequestri anche a Trapani e Aci Catena

I carabinieri hanno arrestato 12 persone in una maxi operazione che ha coinvolto tutto il paese. Durante l’operazione, hanno sequestrato droga, esplosivi e armi, anche a Trapani e Aci Catena. Le indagini hanno scoperto che la droga e le armi venivano vendute anche tramite corrieri inconsapevoli, che spedivano la merce senza sapere cosa trasportassero. L’operazione, chiamata “Last Delivery”, è partita dall’Abruzzo e ha visto l’impiego di oltre 250 militari e unità specializzate.

Droga, esplosivi e armi venduti anche attraverso spedizioni affidate a corrieri inconsapevoli. È il bilancio dell'operazione «Last Delivery» condotta dai Carabinieri, partita dall'Abruzzo e sviluppata su scala nazionale con l'impiego di oltre 250 militari e unità specializzate. Dodici le persone arrestate e 24 le perquisizioni eseguite in diverse regioni. Sette arresti, tutti in Abruzzo, sono stati eseguiti in attuazione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di L'Aquila su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, mentre altri cinque sono scattati in flagranza, durante le perquisizioni, in Sicilia, Puglia e Liguria.

#Maxi-Operazione- Carabinieri || I carabinieri della Compagnia di Penne hanno smantellato un grosso giro di droga, armi ed esplosivi.

Nel 2025, la Questura di Taranto ha intensificato le proprie attività di prevenzione e repressione, con un record di 373 arresti e importanti sequestri di armi, droga ed esplosivi.

