Droga esplosivi e armi | 12 arresti in una maxi operazione dei carabinieri Sequestri anche a Trapani e Aci Catena

I carabinieri hanno arrestato 12 persone in tutta Italia nell’ambito dell’operazione «Last Delivery». Gli investigatori hanno scoperto un traffico di droga, esplosivi e armi, venduti anche tramite corrieri inconsapevoli che consegnavano le spedizioni. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze e armi anche a Trapani e Aci Catena, e l’indagine è partita dall’Abruzzo, coinvolgendo oltre 250 militari.

Droga, esplosivi e armi venduti anche attraverso spedizioni affidate a corrieri inconsapevoli. È il bilancio dell'operazione «Last Delivery» condotta dai Carabinieri, partita dall'Abruzzo e sviluppata su scala nazionale con l'impiego di oltre 250 militari e unità specializzate. Dodici le persone arrestate e 24 le perquisizioni eseguite in diverse regioni. Sette arresti, tutti in Abruzzo, sono stati eseguiti in attuazione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di L'Aquila su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, mentre altri cinque sono scattati in flagranza, durante le perquisizioni, in Sicilia, Puglia e Liguria.

