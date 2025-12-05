Roma colpo al clan Senese | maxi blitz dei carabinieri

Lapresse.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma contro la criminalità organizzata. Disposta la custodia cautelare in carcere per 14 persone, accusate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività dell’associazione di tipo mafioso nota come ‘ clan Senese ‘, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma colpo al clan senese maxi blitz dei carabinieri

© Lapresse.it - Roma, colpo al clan Senese: maxi blitz dei carabinieri

Argomenti simili trattati di recente

roma colpo clan seneseRoma, duro colpo alla mafia. Blitz all'alba della polizia, 14 arresti nel clan Senese. VIDEO - Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio di repa ... Riporta msn.com

roma colpo clan seneseColpo al "clan Senese" a Roma, 14 arresti - Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale, dalle p ... Si legge su laprovinciacr.it

roma colpo clan seneseRoma, colpo al clan Senese: 14 arresti per droga, armi ed estorsione - I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 14 persone, accusate (a vario titolo) dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita ... Segnala msn.com

roma colpo clan seneseMaxi operazione contro il clan Senese a Roma: gli arresti e le alleanze criminali - Maxi operazione contro il clan Senese a Roma: 14 arresti, reparti speciali in azione, legami con ultrà e gruppi criminali. Scrive romait.it

roma colpo clan seneseMafia: Maxi blitz a Roma al clan Senese, 14 arresti - Maxi blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione al clan Senese. rainews.it scrive

roma colpo clan seneseClan Senese a Roma: in 14 in manette. Sequestri di persona, tentati omicidi ed estorsioni: gli interessi e il metodo mafioso - Duro colpo al clan Senese a quasi un anno dalla condanna del boss Michele "O pazz", considerato il rasi della criminalità organizzata romana. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Colpo Clan Senese