Roma colpo al clan Senese | maxi blitz dei carabinieri
Maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma contro la criminalità organizzata. Disposta la custodia cautelare in carcere per 14 persone, accusate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività dell’associazione di tipo mafioso nota come ‘ clan Senese ‘, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
