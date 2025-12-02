Camorra | clan Licciardi maxi operazione dei carabinieri a Napoli

NAPOLI, 2 dicembre 2025 – Camorra, maxi operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli ha colpito nelle prime ore del mattino il clan Licciardi, storico gruppo dell’Alleanza di Secondigliano. L’intervento, eseguito in coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia, è parte di un’indagine volta al contrasto delle attività criminali nel capoluogo campano.Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA e riguarda 21 indagati: 19 destinati al carcere, tra cui 5 già detenuti, e 2 agli arresti domiciliari. Le misure fanno parte di un più ampio filone investigativo sugli assetti e sulle dinamiche interne al clan Licciardi. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Camorra: clan Licciardi, maxi operazione dei carabinieri a Napoli

News recenti che potrebbero piacerti

BTV News canale 85. . A BARI OPERAZIONE ANTIMAFIA CONTRO IL CLAN STRISCIUGLIO: “DROGA, ARMI ED ESTORSIONI AI CANTIERI. I RITI E LE AFFILIAZIONI ERANO ISPIRATI ALLA CAMORRA” #carabinieridibari #arrestiabari #clan #estorsione #ba - facebook.com Vai su Facebook

Un latitante di camorra, ritenuto un uomo di vertice del clan napoletano Amato-Pagano, è stato arrestato in Spagna da @policia grazie alle indagini condotte da poliziotti #Squadramobile Napoli e Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. poliziadi Vai su X

Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti - Maxi operazione dei carabinieri e della DDA di Napoli contro il clan Licciardi: dalle prime luci dell’alba i militari del comando provinciale di Napoli ... Si legge su msn.com

Camorra, blitz contro il clan Licciardi. Imponevano il pizzo dal carcere: scattano 21 arresti - Usavano un sistema di comunicazione diretto, grazie a telefoni cellulari in carcere, per imporre estorsioni ... Scrive msn.com

Colpo al clan Licciardi, ventuno arresti - Gli indagati accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, accesso indebito a cellulari da parte di detenuti ... Lo riporta rainews.it

Patto tra i clan Russo e Licciardi, i nomi dei 44 arrestati - Secondo l'indagine della Procura di Napoli, retta da Nicola Gratteri, esisteva un sistema teso all’illecito esercizio di attività di gioco e sc ... Da internapoli.it

Maxi operazione della Dda nel Nolano con 44 arresti: il clan controllava politica ed economia - 44 arresti contro clan Russo e Licciardi per estorsioni, controllo economico e voto di scambio a Nola, Cicciano e Casamarciano. Segnala internapoli.it

Case, terreni e voti. Tre comuni in mano alla camorra - Compravendite immobiliari, estorsioni attraverso uno studio di ingegneria, scommesse, e voto di scambio: non c'era attività imprenditoriale, economica e politica, o quasi, nel nolano, che non fosse in ... Lo riporta ansa.it