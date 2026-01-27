Durante il day-2 dei Test di Barcellona, Max Verstappen si è distinto come il più rapido, nonostante le condizioni meteo avverse. La giornata ha visto poche novità, con la Ferrari impegnata a coprire molti chilometri. Questi test rappresentano un momento importante per analizzare le prestazioni delle vetture prima dell’inizio della stagione di Formula Uno.

Va in archivio con pochi spunti interessanti la seconda delle cinque giornate di test privati non ufficiali della Formula Uno a Barcellona. Quest’oggi, come indicavano le previsioni della vigilia, la vera protagonista è stata la pioggia ed infatti quasi tutti i team presenti al Montmelò hanno scelto di rinunciare al day-2 per non sprecare uno dei tre giorni a disposizione per girare sulla pista catalana. Le uniche squadre ad aver mantenuto il programma iniziale sono Ferrari e Red Bull, con la Scuderia di Maranello che ha fatto quindi il suo debutto nello shakedown iberico dopo aver saltato la giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen il più veloce nel day-2 dei Test di Barcellona prima della pioggia. Ferrari accumula chilometri

Questa diretta aggiorna in tempo reale lo svolgimento del Day-2 dei test di Formula 1 a Barcellona nel 2026, con l’esordio di Ferrari, McLaren e Verstappen.

La sessione di test a Barcellona del 2026 si è conclusa con due run di Verstappen e Leclerc, prima dell’arrivo della pioggia.

Verstappen più veloce di Leclerc: ma arriva la pioggia nel day-2 dei test a BarcellonaSoltanto Red Bull e Ferrari sono scese in pista nella seconda giornata di prove pre-stagionali sul tracciato di Montmelò ... today.it

Test Barcellona 2026 day-2 mattina: Verstappen davanti a Leclerc, 64 giri per il pilota FerrariMax Verstappen e Charles Leclerc sono scesi in pista nella mattinata della seconda giornata di test a Barcellona ... formulapassion.it

Max Verstappen a bordo della RB22 numero 3 ( IG: emanuele1.4) #F1 #WinterTest #Day2 #RedBull #RB22 #Verstappen x.com

La 2ª giornata di test collettivi potrebbe regalare ben poche sensazioni. Se, da un lato, Max Verstappen sarà essere quasi certamente in pista, così come la Ferrari, dall’altro, si registra che Mercedes, Alpine e Racing Bulls probabilmente non gireranno per il ris - facebook.com facebook