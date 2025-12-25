San Michele di Ganzaria ha vissuto, nella serata del 22 dicembre 2025, un momento di straordinaria intensità collettiva con la prima edizione della “Gnignaredia Vivente”, un evento che ha saputo unire comunità, tradizione e identità in un’atmosfera sospesa nel tempo. Organizzata dal Comune di San. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - San Michele, "Gnignaredia vivente": un viaggio nella memoria e nella musica della tradizione

Leggi anche: A Giuliana torna il Presepe vivente: un viaggio nella luce, tra storia, fede e tradizione

Leggi anche: Dal presepe vivente alla festa della Befana: folklore e tradizione nella Città Bianca

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

San Michele di Ganzaria: “Gnignaredia Vivente”, memoria e tradizione diventano emozione collettiva; San Michele di Ganzaria celebra il Natale con la prima Gnignaredia Vivente; Caltagirone Short Filmfest, al via la quarta edizione: iscrizioni aperte fino al 27 dicembre 2025; Sutera celebra il Natale con il Presepe Vivente nel quartiere Rabato.

San Michele di Ganzaria celebra il Natale con la prima “Gnignaredia Vivente” - ] ... blogsicilia.it