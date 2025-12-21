Pupi Avati docufilm del regista Mauro Bartoli Un viaggio nella sua vita

Pupi Avati, docufilm del regista Mauro Bartoli, offre un’analisi approfondita della vita e del percorso artistico del celebre regista imolese. Attraverso testimonianze e immagini d’archivio, il film ricostruisce con sobrietà e rispetto il suo contributo al cinema italiano. Non si tratta soltanto di una biografia, ma di un’occasione per comprendere meglio il suo universo creativo e umano. Pupi Avati, che cinema la vita!

“Tutti gli autori sono unici, ma forse Pupi lo è più degli altri”. ‘ Pupi Avati. Che cinema la vita!’ – scritto e diretto dal regista imolese Mauro Bartoli assieme a Lorenzo Stanzani e prodotto da Lab Film – non è una semplice biografia. È un “ viaggio sincero ” nell’universo creativo e personale del maestro bolognese, nel quale cinema e vita vissuta si intrecciano fino a diventare una cosa sola. A dare profondità al ritratto, le testimonianze di chi ha lavorato al suo fianco – come Neri Marcorè, Lodo Guenzi, Steve Della Casa, Ezio Greggio e Filippo Scotti – e della sua famiglia: la sorella Mariella, la figlia Mariantonia e il fratello Antonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pupi Avati, docufilm del regista Mauro Bartoli. “Un viaggio nella sua vita” Leggi anche: Un Natale a casa Croce. Il docufilm su Benedetto Croce diretto dal maestro Pupi Avati Leggi anche: Un Natale a casa Croce. Il docufilm su Benedetto Croce diretto dal maestro Pupi Avati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pupi Avati, docufilm del regista Mauro Bartoli. “Un viaggio nella sua vita”; “Pupi Avati. Che cinema la vita!” in onda su Rai3; Cinema, il 19 dicembre su Rai3 il documentario su Pupi Avati firmato dal regista imolese Mauro Bartoli; Tra ricordi e riprese, Pupi Avati raccontato dall’imolese Mauro Bartoli debutta su Rai 3. Pupi Avati, docufilm del regista Mauro Bartoli. “Un viaggio nella sua vita” - Una persona molto disponibile e unica, siamo stati con lui oltre un anno” ... msn.com

Tra ricordi e riprese, Pupi Avati raccontato dall’imolese Mauro Bartoli debutta su Rai 3 - " diretto dal regista imolese e da Lorenzo Stanzani vuole «raccontare l’autore attraverso il suo cinema, ma anche la persona» ... ilnuovodiario.com

Pupi Avati, chi è?/ Dal jazz al cinema, i film più belli e la vita privata: “L’amicizia è come l’amore…” - Pupi Avati ed una carriera lunga una vita: ecco i film di maggiore successo, la vita privata e l'amore per la sua ... ilsussidiario.net

Pupi Avati. Due chiacchiere sul nuovo docufilm di Mauro Bartoli e Lorenzo Stanzani con Mauro Bartoli

Per noi resta, a distanza di decenni, un racconto toccante che non invecchia. Pupi Avati si circonda degli attori a lui più cari - Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, Gianni Cavina, Alessandro Haber e anche George Eastman - per realizzare quello che si rivel - facebook.com facebook

Alle 21:10 “Regalo di Natale” di Pupi Avati con Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, Gianni Cavina | Alla vigilia di Natale, quattro amici d'antica data, di nascosto dai propri cari, si ritrovano in una villa a giocare a poker con una quinta persona, un signore di x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.