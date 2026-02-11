Mattarella ufficiale e gentiluomo | a Cortina niente hotel di lusso ma la foresteria della Marina militare

Oggi a Cortina d’Ampezzo il presidente Mattarella ha scelto di soggiornare nella foresteria della Marina militare, invece di un hotel di lusso. La sua visita è stata semplice e diretta, senza grandi cerimonie, ma con il solito sorriso gentiluomo. La città ha accolto il capo dello Stato con una certa sorpresa, ricordando i tempi della prima repubblica.

Il capo dello stato arrivato oggi insieme alla figlia. Alloggio sobrio, come i vecchi leader democristiani Cortina d'Ampezzo. Oggi a Cortina è il giorno di Mattarella. Il presidente della Repubblica è arrivato nella "perla delle Dolomiti", riportando un frisson di prima repubblica al meglio, di quel vecchio stile Dc che non c'entra molto con la montagna d'oggi, le varie Courchevel e St.Moritz degli influencer e trapper coi piumini griffati, i ristoranti con le fiammelle e le danze. Se qui si celebrano i giochi di 60 anni, fa quelli mitici del '56, Mattarella ci riporta a una cartolina di Dc in purezza, la migliore.

