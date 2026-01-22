Porto di Marina, il piano alternativo: una multinazionale propone un hotel di 7.000 mq. Dopo il ritiro degli edifici residenziali bocciati, si fa strada l’idea di una struttura di lusso nella zona portuale, destinata a ospitare circa 200 turisti. La proposta si inserisce nel contesto di un’area in fase di riqualificazione, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e attrarre un turismo di alto livello.

"Via gli edifici residenziali perché bocciati, ed ecco che spunta sempre in zona Porto, la cittadella del lusso con un albergo di 7mila metri quadrati con 200 posti per turisti straricchi". Francesco Auletta e Giulia Contini di Una città in Comune e Daniele Iannello di Rifondazione comunista, con la loro attività consiliare ed in commissione, hanno scoperto la nuova proposta di una multinazionale olandese, proposta depositata in Comune l’11 dicembre. "Dopo che è stato bocciato il progetto della multinazionale dei tre edifici residenziali in zona Porto per questioni paesaggistiche, subito prima di Natale la stessa ditta alza l’asticella del suo progetto in base al principio della massimizzazione dei profitti": dice Auletta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porto di Marina, il piano b: "La multinazionale rilancia hotel di lusso da 7000 mq"

