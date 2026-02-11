Il presidente Mattarella ha incontrato oggi la campionessa Goggia, fresca di medaglia d’oro. La vittoria arriva dallo slittino, con le ragazze che hanno conquistato il terzo oro per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La gara si è svolta sulla nuova pista Eugenio Monti, dove Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno dominato nel doppio femminile.

Il terzo oro dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina arriva dalla nuova pista di bob Eugenio Monti con Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile dello slittino. Un successo senza discussioni visto che le azzurre hanno vinto entrambe le manche. In testa dopo la prima manche hanno accelerato nella seconda, e hanno portato il vantaggio da 22 a 120 millesimi con una gara perfetta. È la seconda medaglia dello slittino a questi Giochi e l’Italia torna doro 20 anni dopo il trionfo a Torino di Zoeggeler, ora direttore tecnico. Mattarella tra Goggia e Fontana Prima della vittoria delle ragazze dello slittino il pomeriggio di Cortina è stato contrassegnato dall’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con eccezionali misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mattarella incontra la Goggia Slittino d’oro con le ragazze

