**Milano-Cortina | Mattarella incontra Goggia ' complimenti per terza medaglia' **

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato oggi a Cortina l’atleta Sofia Goggia. Le ha fatto i complimenti per la sua terza medaglia olimpica. Domani sarà presente alla sua gara. La squadra italiana sta raccogliendo molte medaglie e mostra di avere ottime chance di successo.

Cortina, 11 feb. (Adnkronos) - "Complimenti. Terza olimpiade, terza medaglia, Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra. Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c'è dietro la vostra preparazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando oggi a Cortina Sofia Goggia. Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata “Vota mia nipote”. Ecco come funziona la nuova truffa del contest che ti ruba Whatsapp Cinghiali giocano a pallone nel parco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Milano-Cortina: Mattarella incontra Goggia, 'complimenti per terza medaglia'** Approfondimenti su Milano Cortina Goggia Bronzo Storico a Milano Cortina 2026: Terza Medaglia Olimpica Consecutiva Sofia Goggia torna sul podio olimpico e conquista il bronzo a Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia conquista il bronzo: terza medaglia consecutiva ai Giochi per l'azzurra Sofia Goggia sale sul podio e conquista il suo terzo oro consecutivo ai Giochi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: Mattarella riceve i Capi di Stato e di Governo a Palazzo Reale; Milano Cortina, Mattarella apre ufficialmente i Giochi olimpici; Mattarella a Milano-Cortina, il simpatico siparietto sul palco del villaggio olimpico con gli atleti azzurri; Milano Cortina, Mattarella incontra gli atleti: La prima competizione è con noi stessi. Mattarella incontra Goggia, mezzora di colloquio a Cortina(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Ospite del Circolo ufficiali della Marina Militare a Cortina, dove assisterà ad alcune gare delle Olimpiadi invernali ... sport.tiscali.it Mattarella a Cortina incontra Sofia Goggia: Tre medaglie in tre Olimpiadi, non era facile!La campionessa azzurra, medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano Cortina, è stata ricevuta dal capo dello Stato ... msn.com Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente. - facebook.com facebook Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: "Ho tradito la donna che amo" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.