**Milano-Cortina | Mattarella incontra Goggia ' complimenti per terza medaglia' **

Da iltempo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato oggi a Cortina l’atleta Sofia Goggia. Le ha fatto i complimenti per la sua terza medaglia olimpica. Domani sarà presente alla sua gara. La squadra italiana sta raccogliendo molte medaglie e mostra di avere ottime chance di successo.

Cortina, 11 feb. (Adnkronos) - "Complimenti. Terza olimpiade, terza medaglia, Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra. Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c'è dietro la vostra preparazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando oggi a Cortina Sofia Goggia. Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata “Vota mia nipote”. Ecco come funziona la nuova truffa del contest che ti ruba Whatsapp Cinghiali giocano a pallone nel parco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano cortina mattarella incontra goggia complimenti per terza medaglia

© Iltempo.it - **Milano-Cortina: Mattarella incontra Goggia, 'complimenti per terza medaglia'**

Approfondimenti su Milano Cortina

Goggia Bronzo Storico a Milano Cortina 2026: Terza Medaglia Olimpica Consecutiva

Sofia Goggia torna sul podio olimpico e conquista il bronzo a Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia conquista il bronzo: terza medaglia consecutiva ai Giochi per l'azzurra

Sofia Goggia sale sul podio e conquista il suo terzo oro consecutivo ai Giochi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: Mattarella riceve i Capi di Stato e di Governo a Palazzo Reale; Milano Cortina, Mattarella apre ufficialmente i Giochi olimpici; Mattarella a Milano-Cortina, il simpatico siparietto sul palco del villaggio olimpico con gli atleti azzurri; Milano Cortina, Mattarella incontra gli atleti: La prima competizione è con noi stessi.

Mattarella incontra Goggia, mezzora di colloquio a Cortina(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Ospite del Circolo ufficiali della Marina Militare a Cortina, dove assisterà ad alcune gare delle Olimpiadi invernali ... sport.tiscali.it

Mattarella a Cortina incontra Sofia Goggia: Tre medaglie in tre Olimpiadi, non era facile!La campionessa azzurra, medaglia di bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano Cortina, è stata ricevuta dal capo dello Stato ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.