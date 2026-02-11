Milano-Cortina Mattarella incontra Goggia | raccogliamo tante medaglie

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato a Cortina e ha incontrato Sofia Goggia, la campionessa di sci alpino. La medagliata olimpica ha fatto visita al capo dello Stato, accompagnata dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Nei prossimi mesi si aspetta di raccogliere tante medaglie ai Giochi di Milano-Cortina.

Cortina, 11 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Cortina e ha ricevuto la visita della campionessa di sci alpino Sofia Goggia, accompagnata dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio. “Complimenti, terza Olimpiade e terza medaglia – ha detto il Capo dello Stato alla sciatrice – era difficile. Domani assisterò alla gara, stiamo raccogliendo una grande quantità di medaglie”. “Abbiamo una bella squadra – ha detto ancora Mattarella -. Occorrerebbe far capire ai tifosi e ai telespettatori che cosa c’è dietro la vostra preparazione”. Il presidente poi ha chiesto notizie di Lindsey Vonn e, rivolgendosi a Buonfiglio, ha detto “state dando un’immagine di vitalità e di organizzazione”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

