Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva. In questa occasione, gli atleti della regione sono pronti a competere per ottenere medaglie, consolidando il ruolo della Lombardia nel panorama olimpico. Un’occasione per seguire da vicino le performance di una selezione di talenti che rappresentano il meglio dello sport regionale.

Milano – Olimpiadi di Milano Cortina, caccia alle medaglie, con il ricco pattuglione di atleti lombardi che può vantare anche qualche favorito o favoritissimo. In alcune specialità non sono ancora state ufficializzate le liste definitive degli atleti qualificati, ma c’è già un’ampia rosa di nomi da tenere d’occhio. Arianna Fontana. La fuoriclasse è Arianna Fontana, straordinaria interprete dello short track mondiale che disputerà la sua sesta Olimpiade. La valtellinese, portabandiera dell’Italia per la seconda volta (prima donna a riuscirci), detiene parecchi record, tra i quali quello di essere l’azzurra più titolata di sempre alle Olimpiadi Invernali (maschi compresi) con 11 medaglie (2 ori, 4 argenti e 5 bronzi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arianna Fontana, Sofia Goggia e gli altri: la carica lombarda alle Olimpiadi. Ecco i talenti a caccia di medaglie

Leggi anche: Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Un onore, dà una grande carica”

Leggi anche: Sofia Goggia portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? “Non so ancora nulla”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Arianna Fontana lancia una linea d'abbigliamento per i suoi tifosi; Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina: tra un mese l'Italia cala tutti i suoi assi; Sofia Goggia, Federica Brignone e Lindsey Vonn alla Ski Area San Pellegrino: discese e autografi sulla pista VolatA; Italia ai Giochi di Milano-Cortina, operazione record: 20 medaglie come nel 1994. Da Goggia a Fontana, i campioni più attesi.

Sofia Goggia alzabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? “Non so ancora nulla” - Non so nulla, perché non ho ricevuto alcuna chiamata, vedremo quale sarà l'eventuale proposta”. ilgiorno.it

Milano Cortina 2026, quattro campioni in pista con Lilly - Sofia Goggia, Arianna Fontana, Marta Bassino e Davide Bendotti saranno tra i protagonisti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un evento che quest'anno annovera tra i ... ansa.it

Milano Cortina 2026, Sofia Goggia taglia corto sulla questione portabandiera - La bergamasca è tornata sulle scelte del Coni in vista dei Giochi olimpici invernali, che scatteranno il prossimo 6 febbraio. msn.com