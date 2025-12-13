Perché alle cene della moda non si parla di moda

Alle cene della moda, sorprendentemente, si discute di argomenti diversi rispetto alle tendenze e agli abiti, creando un’atmosfera più intima e meno ufficiale. In questa edizione di In Fashion Terms, esploriamo il motivo per cui questi eventi si concentrano su temi diversi, rivelando aspetti nascosti del mondo della moda e delle sue dinamiche sociali.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Quando il Natale è ormai alle porte, la casella di posta di ogni redattore viene invasa da inviti per cene e cocktail sparpagliati nelle ultime due settimane utili del mese di dicembre. Anche se il lavoro di siti e giornali non va praticamente mai in vacanza, qualcuno sente il bisogno di dirsi “arrivederci” con brindisi e piattini portati solitamente da camerieri e cameriere costretti a recitare a memoria gli improbabili mix di ingredienti che stanno provando a rendere invitanti. Gqitalia.it

